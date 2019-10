Auto in fiamme durante la marcia, bloccata la circolazione sulla Consolare

Momenti concitati, mercoledì sera, sulla Consolare per San Marino dove una vettura in marcia ha preso improvvisamente fuoco mentre procedeva in direzione di Rimini. L'allarme è scattato poco dopo le 20 e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco con l'autobotte. Il guidatore era già riuscito ad uscire dalla station wagon prima che l'abitacolo venisse avvolto dalle fiamme. Il personale del 115 ha provveduto a spegnere il rogo mentre una pattuglia della polizia Stradale ha chiuso la Ss72 al traffico per permettere ai vigili del fuoco di operare.