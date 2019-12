Automobilisti ubriachi, 17 patenti ritirate tra Natale e Santo Stefano

Sono costati cari i troppi brindisi fatti tra Natale e Santo Stefano dagli automobilisti che, poi, si sono messi al volante senza aspettare di smaltire le libagioni e che sono poi incappati nei controlli dei carabinieri. Per 11 di loro pranzi e cene hanno portato, oltre al ritiro della patente, anche una denuncia a piede libero in quanto sottoposti al test dell'etilometro hanno fatto rilevare un'alcolemia superiore a 0,8 g/l. Altri 6, che non hanno superato la soglia, se la sono cavata con una pesante multa e la sospensione del documento di guida. I controlli sulle strade hanno visto venire identificate 189 persone e ispezionati 114 mezzi con 2 persone segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.