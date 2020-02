Automobilisti ubriachi e senza copertura assicurativa nella rete dei carabinieri

Nel corso del fine settimana appena concluso i carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno intensificato i controlli sulle strade del territorio per contrastare la guida in stato di ebbrezza e prevenire eventuali reati. Il bilancio ha visto venire fermati 125 veicoli e controllate 192 persone con 2 patenti ritirate e altrettanti mezzi finiti sotto sequestro. nel dettaglioun 34enne residente nella Repubblica di San Marino è stato fermato sulla Marecchiese, all'altezza di Novafeltria, mentre si trovava al volante di una Skoda Fabia. Sottoposto all'etilometro ha fatto segnare un tasso di 0,72 g/l che gli è costato il ritiro della patente. Sempre in tema di ubriachezza due giovani di Novafeltria, un 18enne e un 20enne, sono stati sorpresi in stato di ebbrezza dai militari dell'Arma mentre si aggiravano tra le strade del paese ed entrambi sono stati sanzionati. Multa anche per un 34enne di Santarcangelo che, al volante di una Volkswagen Golf a Secchiano, ha effettuato un sorpasso azzardato in prossimità di un incrocio. Pesante sanzione, e sequestro dell'auto, per un 40enne di Alessandria e un 47enne di Pennabilli che circolavano su vetture sprovviste di copertura assicurativa. Il primo è stato fermato in Via Torricella a Novafeltria a bordo di una Opel Corsa mentre il secondo è stato fermato a Ponte Messa di Pennabilli a bordo di una Alfa Romeo 147.