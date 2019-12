Automobilisti ubriachi, fermato dalla Municipale con un tasso da coma etilico

Raffica di automobilisti ubriachi con gli agenti della polizia Municipale che, armati di etilometro, hanno pizzicato chi si era messo al volante dopo aver alzato troppo il gomito. Nei controlli sulle strade, effettuati nello scorso fine settimana, il bilancio ha visto 13 patenti venire ritirate e 11 guidatori denunciati a piede libero. Nel dettaglio, venerdì sera sono stati effettuati 3 posti di blocco sulla Ss16, il lungomare e la circonvallazione nel corso dei quali un automobilista ha fatto segnare un vero e proprio record. Sottoposto all'etilometro, ha fatto schizzare l'apparecchiatura a 2,36 g/l (quasi 5 volte il consentito) con un tasso che rappresenta il coma etilico. Non da meno un secondo guidatore che, però, si è fermato a 1,94 g/l. Per entrambi, oltre a dover dire l'addio alla patente, è scattata anche la denuncia a piede libero. Ritiro del documento di guida, e pesante sanzione, per altri due automobilisti, rimasti entro il limite degli 0,8 g/l mentre altri 3 neopatentati se la sono cavaa con una multa. Nella giornata di domenica, incvece, sono state 7 le patenti ritirate ad altrettanti guidatori, di cui 2 neopatentati fermati, con un tasso alcolico compreso tra 1,01 e 1,12 g/l.