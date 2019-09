Aveva nascosto la droga nel muro di cinta dell'università, 45enne arrestato

Attività volta alla repressione dello spaccio, con l'intervento di una volante della Polizia venerdì sera. Alle ore 20 circa un equipaggio della questura, nel transitare in via Giovanni XXIII, ha posto sotto attenzione un uomo, un 45enne originario del Senegal, irregolare sul territorio nazionale e già noto alla polizia in quanto arrestato lo scorso luglio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e con un divieto di dimora dalla provincia di Rimini ancora in atto emesso dal Tribunale di Rimini. L'uomo, in piedi e appoggiato al muro di cinta dell'Università ha consegnato qualcosa ad un ragazzo ricevendo in cambio una banconota.

Il presunto acquirente, alla vista della pattuglia si è allontanato velocemente in direzione stazione ferroviaria mentre i poliziotti hanno bloccato prontamente l’individuo attenzionato, con in mano ancora la banconota e nell'altra mano un sacchetto in plastica trasparente con all'interno 12 grammi di marijuana.La perquisizione effettuata dai poliziotti è stata immediatamente estesa anche alla zona dove stazionava il ragazzo ed in particolare nel muretto retrostante il punto in cui era appoggiato al momento dello scambio. Sono stati così rinvenuti tre involucri di plastica, con all'interno marijuana.

Accompagnato negli uffici della Questura, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reato per il quale è stato giudicato sabato mattinata con rito direttissimo a seguito del quale il giudice ha disposto il suo accompagnamento in carcere.