Avviata la macchina della sicurezza per ospitare il presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Rimini il prossimo 3 agosto per assistere all'opera "Le Nozze di Figaro", diretta dal maestro Riccardo Muti. La conferma, salvo imprevisti, arriva dal Prefetto della città romagnola, Alessandra Camporota. Ieri, spiega, c'è stato un primo sopralluogo del cerimoniale del Quirinale al teatro e in Prefettura e verranno messe a punto "tutte le iniziative di sicurezza, per un livello massimo". Insomma, sottolinea il Prefetto, "ci stiamo preparando al meglio. Speriamo proprio che venga. Il Presidente vorrebbe anche incontrare i rappresentanti del teatro e visitare il museo". C'è, conclude "sinergia piena". La speranza è che Mattarella non debba rinunciare alla visita come accaduto già lo scorso 10 dicembre. Il Capo dello Stato doveva assistere, sempre al Galli, alla rappresentazione del "Simon Boccanegra", ma ci rinuncio' per via della tragedia di Corinaldo.