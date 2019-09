Azienda vinicola non a norma, sequestrati 60mila litri di vino

Blitz dei carabinieri del Nas nelle prime colline riminesi dove è stata trovata un'azienda vinicola non a norma. Durante l'ispezione i militari dell'Arma hanno trovato, all'interno della cantina, ingenti quantità di zucchero e alcol. Prodotti vietati e che non possono essere detenuti nelle aree produttive del vino. Allo stesso tempo il Nas ha messo sotto sequestro 60mila litri di vino già prodotto e alcuni locali dell'azienda che non figuravano come tali dove veniva esercitata l'attività di ristorazione. Il tutto per un valore stimato di 450mila mila euro. Al titolare dell'azienda, inoltre, è stato notificato anche un verbale da 10mila euro.