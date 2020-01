Babbo Natale in carcere per festeggiare con detenuti e famiglie

Anche alla Casa circondariale “Casetti” di Rimini si è festeggiato il Natale, grazie a un’iniziativa voluta fortemente dall’area educativa dell’istituto e organizzata dall’amministrazione penitenziaria assieme al Centro per le famiglie del Comune di Rimini (Cpf) e con l’associazione Caritas Rimini, per cercare di accorciare le distanze fra le persone recluse e i loro familiari. Il Cpf ha svolto il consueto laboratorio a sostegno della genitorialità in quattro pomeriggi all’interno del gruppo settimanale di parola “Caffè corretto” della Caritas Rimini odv per organizzare con alcune persone detenute le letture da fare ai bambini che quel giorno sono entrati con tanta gioia in carcere assieme alle madri e alle nonne, fidanzate, mogli e madri dei loro padri detenuti. L’animazione è stata coordinata da Monica Raguzzoni, che con grande abilità e sensibilità ha saputo catturare l’attenzione dei più piccoli con giochi di prestigio. Momento clou le rappresentazioni delle storie del postino, della cena di natale, dell’anfora e l’acqua, del pesce triste e dell’uovo che si trasforma in gallina, seguite con attenzione ed entusiasmo da tutti i presenti grandi e piccoli, una trentina tra familiari, detenuti e volontari. Al termine dell’iniziativa un attesissimo Babbo Natale rappresentato dallo storico volontario Tino - del gruppo diocesano di Rinnovamento nello Spirito Santo - è comparso da dietro le quinte per regalare a tutti i figli più piccoli un pensiero da portare a casa con sé.