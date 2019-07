Baby gang scatenata aggredisce tre stranieri per rapinarli

Notte da arancia meccanica, quella tra lunedì e martedì, per un gruppo di tre cittadini bengalesi che, a Riccione, sono stati aggrediti e rapinati da una baby gang. Il parapiglia è accaduto lungo viale Dante quando le vittime sono state affrontate da 8 giovani turisti tutti provenienti da Roma. Il branco ha intimato agli stranieri, regolarmente in Italia e residenti nella Perla Verde, di consegnare loro le bici sulle quali stavano viaggiando. Alla risposta negativa da parte di un bengalese 25enne i ragazzini si sono scatenati aggredendolo insieme agli amici e tempestandolo di pugni al volto. E' scattato l'allarme e, in viale Dante, sono accorsi i carabinieri. Dopo aver soccorso il ferito, e raccolto le prime testimonianze, i militari dell'Arma sono partiti alla ricerca degli aggressori individuandoli poco lontano ancora in sella alle biciclette sottratte ai bengalesi. Gli otto minorenni sono stati quindi portati in caserma e, per due di loro entrambi 17enni, sono scattate le manette con l'accusa di rapina e lesioni.