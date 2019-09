Bagarini e parcheggiatori occasionali nel mirino della Guardia di Finanza

MotoGp sorvegliata speciale dalla Guardia di Finanza di Rimini che, anche nella giornata di venerdì, ha passato al setaccio le zone intorno all'autodromo di Misano per dare la caccia ai bagarini. Fino ad ora sono già 50 i soggetti sospetti identificati e controllati mentre, con la classica batteria, stazionavano nei pressi degli accessi al circuito e delle casse. Per 7 di questi, tutti originari di Napoli, è emerso che si trattava di vecchie conoscenze delle forze dell'ordine per reati specifici e sottoposti alla misura di prevenzione personale del divieto di ritorno nel Comune di Misano Adriatico. Oltre ad essere stati fatti allontanare, nei loro confronti è scattata la segnalazione alla Questura per l'emissione del foglio di via. Mentre per un cittadino americano di origine vietnamita, invece, è scattato il sequestro dei biglietti che cercava di piazzare ed il relativo verbale di sanzione.

Inoltre, i finanzieri della Tenenza di Cattolica sono impegnati anche nell’attività di controllo in materia di rilascio di scontrini e ricevute fiscali, nonché nell’esecuzione di rilevamenti ai fini fiscali presso le aree private dove sono stati allestiti parcheggi per gli spettatori in arrivo a Misano, al fine di identificare il gestore e rilevare il numero dei veicoli in sosta. Infatti, coloro i quali adibiscono un’area privata a parcheggio, devono annotare gli incassi derivanti dall’attività di posteggio, anche se occasionalmente esercitata, nella propria dichiarazione dei redditi. Ad oggi sono stati controllati 10 gestori di parcheggi ai fini della regolare ottemperanza degli obblighi fiscali.