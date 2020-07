Bagnino detective scopre gli autori del raid vandalico sulla spiaggia

Raid vandalico sulla spiaggia di Igea Marina, nella notte tra domenica e lunedì, col titolare dello stabilimento KokoBay che si improvvisa detective e riesce a scoprire gli autori del danneggiamento. "Quando, lunedì mattina, sono andato ad aprire la spiaggia - spiega Spartaco Gori - mi sono accorto che nella notte qualcuno aveva preso di mira le mie attrezzature e c'erano alcuni ombrelloni rotti e tavolini sfasciati. Ho subito guardato le telecamere di sicurezza e, dalle immagini, si vedeva bene che a spaccare tutto era stato un branco di 6 ragazzini tutti tra i 17 e i 20 anni alcuni dei quali del posto". Dopo aver sistemato i danni e ripristinato la zona, il bagnino ha affidato il suo sfogo a internet spiegando allo stesso tempo che c'erano i video che avevano ripreso la scena e che sarebbe andato dai carabinieri a sporgere denuncia. E' stato a questo punto che alcuni degli autori, spaventati dalle conseguenze del loro gesto, si sono presentati al titolare dello stabilimento per ammettere le loro colpe.

"In tre sono venuti da me - prosegue Gori - giustificandosi col fatto che erano ubriachi e che erano pronti a rifondermi i danni. Vista la situazione, ho apprezzato il gesto anche se mi riesce difficile giustificare quello che hanno fatto. Siamo stati tutti giovani ma dal divertimento alla voglia di spaccare tutto c'è molta differenza. Io sono stato di parola, e non li ho denunciati, adesso toccherà a loro spiegare ai rispettivi genitori a cosa serviranno i soldi che mi devono dare. Non riesco a capire tutta l'aggressività di questi ragazzini: io utilizzo degli ombrelloni a pagoda, tra l'altro molto cari, assicurati a una base di cemento e sono riusciti a danneggiare anche quella. Poi si sono sfogati anche su altre attrezzature ma, alla fine, erano così ubriachi che non hanno fatto altri danni".