Bambini no-vax, nel riminese la situazione più critica di tutta la Romagna

A ormai due anni dall'entrata in vigore del decreto Lorenzin, la norma che rende obbligatori i vaccini per la frequenza delle scuole, dopo una serie di “tira e molla” conseguenti alle complesse procedure burocratiche da seguire, quello che sta per partire è il primo anno scolastico in cui i figli delle famiglie 'no vax' non potranno entrare a scuola nel caso degli asili nido e scuole materne, oppure dovranno pagare le multe nel caso delle scuole dell'obbligo (elementari, medie e i primi anni delle superiori).

Chi si trova fuori regola a pochi giorni dalla prima campanella? Nonostante il lavoro svolto dall'Ausl, che ha visto nelle ultime settimane fare espliciti richiami alle famiglie che hanno permesso di regolarizzare la posizione di 604 bambini, all'ultimo conteggio restano inadempienti o non completamente in regola 3.215 tra bambini e adolescenti. Un dato che rappresenta il più alto dell'intera Romagna e, in particolare, vede coinvolti 458 piccoli in fascia d’età 0-6 anni e 2.757 in fascia d’età superiore.