Bambino di sei anni trova un ago sporco di sangue nella sabbia, la paura dei genitori

Un ago di una siringa sporco di sangue, chiuso il cappuccio. A trovarlo in mezzo alla sabbia, sotto all'ombrellone del suo bagno, a Bellaria Igea Marina, è stato un bimbo di sei anni. Un piccolo turista che è subito corso dai genitori con l'ago in manno per chiedere cosa fosse. "A trovarlo è stato martedì il mio bambino più grande - racconta un turista emiliano - Io e mia moglie ci siamo spaventati molto. Appena abbiamo capito che si trattava di un ago ci è venuta la pelle d'oca. Abbiamo anche un altro bambino di un anno e mezzo che mette tutto in bocca, al solo pensiero mi vengono in brividi. Per fortuna nostro figlio non si è punto, ma vogliamo raccontare quanto successo perché tutti stiano più attenti".

Come vi siete comportati?

"Siamo subito andati dal bagnino per fargli presente la situazione, ma devo dire che abbiamo avuto risposte superficiali e poco cortesi. Abbiamo contattato le forze dell'ordine per segnalare l'accaduto".

E poi?

"Siamo andati al pronto soccorso di Rimini. Avevo anche fatto una foto alla siringa in modo da farla vedere a medici e infermieri. Ci hanno tranquillizzati perché non essendosi punto non c'erano pericoli, ma la vista di quel sangue ci ha terrorizzati al punto che abbiamo deciso di interrompere la vacanza in anticipo di tre giorni, non ci sentivamo più tranquilli. La titolare dell'albergo è stata molto comprensiva e ci ha anche rimborsato i giorni a cui abbiamo rinunciato".

I suoi figli si sono spaventati?

"Hanno capito che si trattava di qualcosa di grave, ma li abbiamo tranquillizzati. Andare all'ospedale è stato necessario per togliersi ogni dubbio e avere il parere dei medici".

Tornerete a Bellaria Igea Marina?

"E' una cittadina che amiamo molto, è stato sempre un luogo adatto e consigliato per le famiglie, con lo speciale riconoscimento di bandiera verde avuto negli anni, ovvero la spiaggia per i bambini consigliata dai pediatri, ma l'episodio avvenuto è gravissimo e non va sottovalutato. Spero che il Comune intervenga e il bagnino in futuro stia più attento o comunque dia più attenzione a questi episodi".