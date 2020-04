Banca Malatestiana dona all'Infermi un sistema di "televisita" e nuovi monitor per la Terapia intensiva

Due nuove importanti apparecchiature donate all’Ospedale Infermi di Rimini,per curare pazienti critici affetti da Coronavirus, grazie a Banca Malatestiana. Sono stati infatti donati un Sistema Distribuito di Televisita e Telepresenza, destinato a diversi ambienti che ospitano pazienti affetti da Covid-19 e, due Monitor con due moduli applicativi, da utilizzarsi in particolare per monitorare pazienti critici ricoverati nel reparto di Terapia Intesiva dell’Ospedale, per un valore complessivo di circa 104mila euro.

Il Sistema di Televisita è una piattaforma software, certificata come dispositivo medico, avente nome commerciale “Intouch Viewpoint” che consente , attraverso la collocazione nelle singole stanze di degenza di uno speciale tablet-PC preconfigurato, montato su appositi supporti mobili e, di PC Control Station, la gestione dei contatti audio-video tra pazienti e operatori sanitari, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità. Attraverso le stazioni di controllo remoto infatti, i medici sono in grado di collegarsi alle singole stanze, mostrarsi ai pazienti e dialogare con loro per svolgere, in totale sicurezza, controlli e televisite anche in multipresenza da più siti. L’introduzione del sistema Intouch Viewpoint rappresenta la continuazione di un progetto proposto e gestito dall’U.O. Innovazione e Valutazione delle Tecnologie dell’Ausl della Romagna, diretta dall’ Ing. Roberto Camillini.

I monitor e relativi applicativi destinati invece alla Terapia Intensiva di Rimini, sono utilizzati per effettuare un monitoraggio emodinamico mini-invasivo, con un semplice sensore da arteria radiale, in modo da avere una gestione continua e ottimizzata, in particolare dei pazienti critici.

"A seguito dell’ emergenza Coronavirus, la nostra Banca, da sempre vicina al territorio e alla comunità locale, ha stanziato 100mila euro a favore dell’Ospedale di Rimini - dichiara Enrica Cavalli, presidente di Banca Malatestiana – Volevamo dare un aiuto concreto, rispondendo ad un’esigenza ben precisa; pertanto ci siamo messi in contatto direttamente con l’azienda Sanitaria, per capire quali fossero le necessità e cosa fosse più urgente, al fine di attivarci tempestivamente e dotare l’“Infermi” della strumentazione di cui aveva bisogno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Direzione Aziendale ringrazia "Banca Malatestiana" per l'importantissima donazione, che migliora in maniera sensibile la presa in carico dei pazienti e la qualità lavorativa di professionisti e operatori sanitari. Un valore aggiunto importante che l'Istituto di Credito ha voluto mettere a disposizione dell'Ausl Romagna e, per suo tramite, della cittadinanza riminese.