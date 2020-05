Banca Malatestiana facilita i pagamenti per le consegne a domicilio e l'asporto

Banca Malatestiana, oltre agli strumenti per il sostegno finanziario alle imprese (moratorie, proroga delle scadenze, nuova liquidità), si è attivata per facilitare acquisti e i pagamenti nel rispetto delle nuove disposizioni. Sono stati avviati strumenti a supporto delle attività economiche del territorio che si sono dovute adattare al nuovo scenario, modificando il proprio modo di fare business. Si tratta di supporti tecnologici che semplificano la gestione delle consegne a domicilio ed il take-away, garantendo la possibilità di accettare pagamenti a distanza ed in piena sicurezza.

Sono ora disponibili nuovi sistemi di pagamento in mobilità, tramite POS portatili (Smart mPOS), per gestire i pagamenti con bancomat o carte di credito presso il domicilio del cliente; inoltre è stato messo a punto un sistema di pagamento tramite link, mediante il quale l’esercente può inviare al cliente un messaggio di posta elettronica, SMS o altri sistemi di messaggistica (ad es. Whatsapp), con il quale è possibile effettuare il pagamento in maniera sicura inserendo i dati della propria carta di credito come avviene su un qualsiasi sito di acquisti online: tale servizio può essere attivato anche dalle imprese che non dispongono di un proprio sito di e-commerce.

La Banca ha anche potenziato il portale “PiazzaBM”, il mercato on-line delle aziende socie e clienti, mediante il software “Smart Commerce” sviluppato da Mediatip. Si tratta di un sistema assolutamente innovativo per la consegna a domicilio ed il take- away, gratuito fino al 30 settembre 2020 per le imprese attualmente iscritte. Sono forniti assistenza e consulenza iniziale, un sistema di pagamento online, attività di promozione dei servizi verso le decine di migliaia di utenti della community PiazzaBM e di Tippest, il portale di social commerce della Romagna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per noi si tratta di proseguire la strada intrapresa con PiazzaBM – commenta Stefano Clementi, Responsabile Servizio Supporto Affari di Banca Malatestiana - che ci vede affiancare le aziende per fornire loro nuove soluzioni di business. Con questi nuovi strumenti intendiamo inoltre sostenere le attività commerciali offrendogli soluzioni estremamente efficaci tese a facilitare i pagamenti a distanza e in sicurezza “.