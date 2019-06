Bancarotta fraudolenta, arriva la condanna definitiva per una imprenditrice

I militari della Guardia di Finanza hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna, nei confronti di un'imprenditrice riminese 54enne. La donna, infatti, deve scontare una condanna definitiva di 4 anni e 6 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta. La signora era finita nei guai nel 2009 quando era stata al centro di un'indagine delle Fiamme Gialle che indagavano sul fallimento di due società con sede a Rimini riconducibili alla 54enne. All'epoca era emerso che l'imprenditrice, in qualità di legale rappresentante delle aziende crollate, aveva distratto a titolo personale denaro sottraendolo ai creditori e tenendo le scritture contabili in modo da non permetterne la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.