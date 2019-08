Assalto al bancomat nella notte: ladri in fuga con il bottino

Ancora un assalto al bancomat. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4.45, i Carabinieri sono intervenuti in via Circonvallazione meridionale 54, dove poco prima una banda di ignoti aveva fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale della 'Rimini Banca'. I malviventi, dopo aver annerito le telecamere di videosorveglianza con della vernice spray, hanno utilizzato la tecnica della "marmotta" e con una miscela esplosiva hanno fatto esplodere lo sportello, per poi prelevare il denaro contenuto nella cassaforte. Sul posto il personale del Nucleo investigativo del reparto operativo del Comando provinciale di Rimini, che ha effettuato i rilievi tecnico-scientifici del caso. E' ancora in corso di quantificazione la somma asportata, così come i danni subìti dalla struttura.