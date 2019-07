Boato nella notte, la banda del bancomat torna in azione con la "marmotta"

Sono stati buttati giù dal letto alle 3.30 i residenti di via Gibuti, a Misano Adriatico, a causa di un boato che li ha svegliati nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì. Ad esplodere è stato il bancomat della filiale della Banca Popolare della Valconca finito nel mirino della banda specializzata negli assalti alle casse automatiche. Utilizzando la classica tecnica della "marmotta", i malviventi sono riusciti a scardinare la cassaforte e ad impossessarsi dei contanti all'interno. Una volta fatta piazza pulita delle banconote, la banda è fuggita a folle velocità mentre è scattato l'allarme che ha fatto accorrere le pattuglie dei carabinieri. Le gazzelle, in pochi minuti, sono arrivate in via Giubuti riuscendo ad intercettare l'auto dei fuggitivi in via Alberello e con la quale hanno innescato un inseguimento. Nonostante tutto, però, i malviventi sono riusciti a seminare i carabinieri facendo perdere le loro tracce. Sono in corso le indagini, con l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, per riuscire ad individuare gli autori del colpo.