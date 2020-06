Scavano negli scantinati del condominio per svaligiare la gioielleria

Banda del buco in azione, nella notte tra venerdì e sabato, coi malviventi che sono riusciti a depredare una gioielleria di viale regina Margherita a Miramare. Un colpo da manuale che ha visto i due ladri passare da un condominio adiacente a quello del negozio di preziosi e, dopo essersi infilati negli scantinati, hanno iniziato a bucare il soffitto. Issatisi con una scala, sono quindi riusciti ad entrare nella gioielleria iniziando a fare man bassa di quanto c'era di valore a portata di mano. Secondo quanto emerso, i malviventi hanno utilizzato delle lampade da minatore per non farsi vedere dall'esterno e una volta ripulito il negozio sono fuggiti. L'allarme è scattato intorno alle 4 e, quando sul posto sono accorse le pattuglie della polizia di Stato, gli agenti hanno trovato solo le vetrinette infrante e alcuni gioielli sparpagliati a terra persi dai ladri durante la fuga. L'intero colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e, al momento, sono in corso le indagini degli inquirenti della Squadra mobile della Questura di Rimini per cercare di individuare gli autori. L'ammontare del bottino, invece, è ancora in corso di quantificazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.