Banda del bancomat scatenata, secondo colpo in due giorni

Dopo il colpo fallito alle Poste di Ospedaletto, la banda del bancomat è tornata subito in azione riuscendo a mettere a segno l'assalto esplosivo allo sportello automatico delle Poste di Cattolica. Due colpi in due giorni con l'ultimo andato in scena nella notte tra domenica e lunedì, in piazza della Repubblica, dove i residenti sono stati buttati giù dal letto intorno alle 2. Un esplosione che, oltre a mettere ko la cassaforte, ha devastato el vetrate e gli uffici. I malviventi, probabilmente gli stessi che stanno imperversando anche nel cesenate, hanno utilizzato la classica tecnica della "marmotta". Un pacchetto di esplosivo all'interno di una scatola di ferro, piazzato nelle aperture dello sportello automatico, che dopo il botto è in grado di scardinare il bancomat e "liberare" i contanti custoditi all'interno. Svegliati dall'esplosione, i residenti hanno dato l'allarme ma prima che sul posto arrivassero i carabinieri i componenti della banda erano già riusciti a far sparire il denaro, circa 35mila euro, e a fuggire facendo perdere le loro tracce. Sono in corso gli accertamenti sulle telecamere di videosorveglianza con la speranza che, dalle immagini, possano emergere elementi utili ad individuare gli autori del colpo.