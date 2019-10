Banda di malviventi scatena il caos nel Borgo di San Giuliano

Serata agitata, quela di lunedì, nel Borgo San Giuliano dove una banda di ragazzi ha imperversato cercando di mettere a segno una rapina in un negozio di bici per poi ripiegare nel supermercato Conad e fare razzia di alimenti e alcolici. Tutto è iniziato intorno alle 19.45 quando il titolare di un negozio di biciclette di viale Tiberio ha chiesto aiuto alla polizia di Stato dopo aver sorpreso i malviventi che cercavano di impossessarsi di una bicicletta elettrica, esposta sul marciapiede, del valore di 2700 euro. In particolare, quello poi identificato per un marocchino 24enne aveva preso di mira la due ruote elettrica e, mentre i complici facevano da palo, è saltato in sella nel tentativo di fuggire. La bici, tuttavia, era assicurata con un lucchetto e vista la malaparata il nordafricano l'ha gettata a terra mentre il proprietario interveniva per bloccarlo. In aiuto del 24enne è intervenuto quello che è stato poi riconosciuto per un romeno 25enne che, con una bottiglia di birra di vetro, ha minacciato il titolare del negozio promettendogli di sfasciargli l'attività. Impaurito, l'uomo ha chiamato il 113 mentre i due ragazzini fuggivano insieme a un terzo complice poi identificato per un romeno 26enne.

Mentre le Volanti della polizia di Stato accorrevano sul posto, le pattuglie hanno notato all'altezza del Conad di viale Tiberio il personale del negozio che inseguiva tre malviventi e gli agenti si sono fermati per bloccarli. E' così emerso che i tre, poi riconosciuti anche dal negoziante di bici, dopo il tentativo di rapina di erano infilati nel supermercato per rubare generi alimentari e alcolici. Sorpresi a nascondere la refurtiva in zainetti e nelle parti intime, sono nuovamente scappati inseguiti dagli addetti del Conad fino a quando sono stati fermati dai poliziotti. Il 26enne, nel tentativo di fuggire, ha opposto resistenza tanto da costringere gli agenti ad usare le maniere forti per caricarlo sulla Volante e, anche una volta dentro, ha iniziato a scalciare e a divincolarsi nel tentativo di sfondare la cellula di sicurezza.

Nel frattempo il negoziante di bici, vedendo i lampeggianti a poche decine di metri dalla sua attività e aspettando l'arrivo del personale della Questura, si è avvicinato al supermercato e ha riconosciuto i tre stranieri come gli stessi che poco prima avevano tentato di rapinarlo. Il gruppo è stato quindi portato negli uffici di corso d'Augusto per essere identificato ed è emerso che, tutti, erano vecchie conoscenze delle forze dell'ordine. In particolare il marocchino 24enne aveva sulle spalle reati contro il patrimonio, per rapina e legati agli stupefacenti, il romeno 26enne aveva anche lui reati contro il patrimonio e atti persecutori mentre il connazionale 25enne era noto per spaccio di droga. Il trio è stato sottoposto a fermo di polizia e, a vario titolo, dovrà rispondere di tentata rapina aggravata, furto aggravato, tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.