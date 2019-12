Banda di malviventi rapina minorenne alla fermata del Metromare

Tanta paura per un ragazzino riccionese di 17 anni che, nella notte tra lunedì e martedì, è stato rapinato da una banda di malviventi alla stazione del Metromare della Perla Verde. Secondo quanto ricostruito, intorno all'1 la vittima si trovava al capolinea del Trc quando è stato circondato da tre individui che, con modi spicci, lo hanno obbligato a consegnare l'iPhone e i 30 euro che aveva in tasca. Una volta ottenuto quello che volevano, i rapinatori sono scappati facendo perdere le loro tracce mentre la vittima, spaventata, ha chiesto aiuto facendo intervenire una pattuglia dei carabinieri. I militari dell'Arma, una volta avuta la descrizione dei malviventi, sono partiti alla loro ricerca ma questa non ha avuto frutti. Gli inquirenti sospettano che i tre siano gli stessi che, poco prima della rapina al minorenne, hanno tentato un colpo ai danni di un bar a Cattolica. Sono in corso le indagini per individuare gli autori.