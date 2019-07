Banda di malviventi tenta di mettere a segno il colpo in gioielleria

E' andata male a un gruppo di cittadini romeni, due ragazzi di 21 e 22 anni e due ragazze di 21 e 28 anni, che hanno cercato di mettere a segno un furto in una gioielleria di Cattolica. Gli stranieri, una volta dentro al negozio di preziosi, hanno cercato di creare confusione per distrarre il personale e, approfittando di questo, di far sparire due collane per un valore complessivo di 200 euro. Le loro manovre, però, non sono passate inosservate ed è stato dato l'allarme facendo accorrere sul posto i carabinieri. I malviventi sono stati bloccati e, la refurtiva, riconsegnata al proprietario mentre i romeni sono stati tutti denuciati a piede libero per furto.