Banda di ragazzi scatenata nella notte a Riccione: rapinato un ragazzo

Ancora una rapinata nella notte a Riccione da parte di un nuovo gruppo di maghrebini scatenati: a farne le spese, questa volta, è stato un giovane diciassettenne di Varese, in vacanza a Riccione con alcuni amici e parenti. Intorno alle 01:30, l’adolescente stava passeggiando in zona piazzale del porto distanziato per qualche istante dal proprio gruppo; tanto è bastato perché venisse avvicinato da un gruppetto di quattro/cinque soggetti marocchini, i quali, dopo averlo accerchiato, hanno cominciato a strattonarlo ripetutamente fino a minacciarlo di consegnare loro il telefono ed il portafogli. Senza opporre resistenza, il giovane ha ceduto alle minacciose richieste ma non è bastato: prima di andar via, uno degli aggressori gli ha infatti strappato la collanina d’oro dal collo, provocandogli un danno complessivo di circa 500 euro. Indagini in corso.



