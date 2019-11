Bar, barbiere e giretti per il camorrista evaso dai domiciliari

Gli arresti domiciliari non erano un problema per Massimiliano Romaniello, 46 anni, uno dei tre malviventi sottoposti alla misura cautelare nell'ambito dell'operazione Hammer che aveva portato anche all'arresto di 10 persone. In un mese aveva utilizzato 7 volte i permessi per andare dal dentista, 20 per sottoporsi a fisioterapia e una per un'ecografia. Oltre a queste uscite autorizzate, l'uomo frequentava assiduamente il barbiere e il bar senza chiedere i permessi. Allo stesso tempo utilizzava il cellulare e, intercettato dai carabinieri, dichiarava alla moglie di "uscire quando voleva". Il malvivente, che scontava la misura cautelare a Napoli, era convinto che gli inquirenti riminesi che indagavano su di lui non avessero modo di controllarlo. Una speranza vana che, scoperta dagli inquirenti dell'Arma, ha portato all'aggravamento della misura cautelare.