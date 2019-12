“Basta Plastica in Mare” dona una borraccia a ogni consigliere comunale

Giovedì sera, durante la seduta del Consiglio Comunale, è stata donata, dall’associazione di promozione sociale “Basta Plastica in Mare”, una borraccia a tutti i consiglieri. Un piccolo omaggio natalizio, come invito a compiere un’azione abituale nel quotidiano e una lunga serie di iniziative positive per l’anno che verrà. Iniziative di sostenibilità ambientale, come quella su cui sta già lavorando l’amministrazione comunale, che ha delineato un progetto insieme ad altri partner esterni, per installare gli erogatori d’acqua dentro le scuole e dentro tutti gli uffici comunali. Un’importante azione, che ha lo scopo di ridurre il consumo della plastica monouso, che inizierà proprio dalle scuole medie del territorio comunale.

“Quella di consegnare una borraccia a ciascun consigliere - ha precisato Manuela Fabbri, coordinatrice dell’associazione Basta Plastica in Mare - è un’iniziativa simbolica che facciamo per sensibilizzazione la politica, anche della nostra comunità, allo scopo di valorizzare un lavoro che l’associazione sta portando avanti da due anni anni. Un’azione direi, molto apprezzata, al termine di un 2019, che ha visto l’associazione tagliare traguardi molto interessanti, sia a livello regionale che nazionale. Risultati che dovranno essere ulteriormente potenziati, alimentati e valorizzati nel 2020, un anno che sarà decisivo per il contrasto all’utilizzo della plastica monouso. Non ci accontentiamo di iniziative simboliche, anzi il nostro lavoro sarà sempre più quello di andare sulla sostanza, con la firma del protocollo d’intesa con tutte le istituzioni, a partire dalla Regione Emilia Romagna.”