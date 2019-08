Beccato con la droga si scaglia contro due poliziotte e danneggia la volante

Era da poco passata la mezzanotte di lunedì quando una volante di Polizia, recatasi presso il lungomare Tintori con il cane anti droga Jago per uno specifico servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, all'altezza del bagno 3 ha notato un uomo che, alla vista della polizia, ha tentato di dileguarsi rapidamente.

Insospettiti dal suo atteggiamento, gli operatori hanno raggiunto l'uomo, che nel frattempo stava tentando di salire a bordo di un taxi che transitava in quell'istante. Il soggetto, successivamente identificato per un 39enne originario della Tunisia, irregolare sul Territorio Nazionale – con a carico numerosi precedenti di Polizia per resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, porto d'armi od oggetti atti ad offendere e immigrazione clandestina - raggiunto a pochi metri dall'ingresso di un noto locale da ballo e visibilmente agitato dalla presenza del cane, ha iniziato a offendere pesantemente i poliziotti, in particolare le due donne poliziotto presenti sul posto, il tutto alla presenza di un folto gruppo di persone che si era radunato attirato dalle urla e dal comportamento violento dello straniero. Il cane poliziotto, nel frattempo, ha fiutato della probabile sostanza stupefacente addosso all'uomo: pertanto si è chiesto al 39enne di vuotare le tasche, il marsupio e di mostrare un documento d'identità. Lo stesso ha lanciato il tesserino di una struttura ricettiva di beneficenza, dal quale si sono raccolte le sue generalità, quindi ha sputato verso gli operatori e, al fine di eludere il controllo, ha spintonato violentemente le due poliziotte tentando di indirizzare un pugno al volto di una di loro, che però è riuscita a bloccare e immobilizzare il soggetto. A seguito di tale aggressione l'Ufficiale e l'Agente di Polizia hanno riportato delle lesioni ritenute guaribili in tre giorni.

Visto il grave stato di alterazione psico-fisica del soggetto, con non poca fatica i poliziotti sono riusciti a collocare lo stesso all’interno della macchina per l’accompagnamento in Questura. Durante il tragitto lo straniero, calciando con violenza, ha pure danneggiato lo sportello posteriore lato passeggero, divelto di circa cinque centimetri dal relativo montante, rendendo inutilizzabile l'autovettura di servizio. Considerato che il cane continuava a mostrare particolare interesse per il marsupio dell'uomo, si è proceduti a un controllo: al suo interno c'erano due involucri in nylon contenenti cocaina per un peso lordo di 0,52 grammi e di eroina per 0,46, oltre a un coltellino multiuso della lunghezza complessiva di circa 10 centimetri.

Giunto in Questura, lo straniero si è rifiutato di sottoporsi al rilievo delle impronte digitali, continuando ad avere un atteggiamento violento e provocatorio. L’uomo al termine degli accertamenti è stato tratto in stato d'arresto per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato oltre che denunciato in stato di libertà per il reato di minacce a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, detenzione di armi od oggetti atti a offendere. L'autorità giudiziaria competente ne ha disposto il trattenimento in Questura in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata di lunedì.