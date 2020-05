Bellaria, riaprono al pubblico gli uffici Urp, Tributi e i servizi demografici

Lunedì 4 maggio, avverrà la riapertura al pubblico del Comune di Bellaria Igea Marina per quanto concerne l'Ufficio relazioni con il pubblico, i servizi demografici (ufficio stato civile, residenza e variazioni anagrafiche, elettorale e cimiteriale), oltre agli uffici legati ai tributi. Gli uffici riceveranno solo ed esclusivamente su appuntamento (che l'utenza potrà fissare chiamando i tradizionali numeri collegati al singolo ufficio) in ragione anche di un'estensione dell'orario di apertura, definita grazie alla disponibilità del personale, fino alle ore 17.



Una soluzione che permetterà di distribuire nel corso della giornata i vari appuntamenti e di alternare la presenza degli stessi dipendenti all'interno degli uffici: salvaguardando così al massimo il rispetto delle misure si sicurezza in termini di distanza sociale. Sicurezza che verrà perseguita anche attraverso l'utilizzo di guanti, mascherine e gel disinfettanti, potendo inoltre avvalersi, negli uffici maggiormente a contatto con l'utenza, di appositi schermi in plexiglass di protezione.



"Le modalità di riapertura al pubblico del Comunerispondono alla volontà di andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini, specialmente le fasce più in difficoltà nel contatto da remoto e nell'uso della tecnologia, mettendo allo stesso tempo il personale nelle condizioni di lavorare in massima tranquillità - afferma il sindaco Filippo Giorgetti - La stessa articolazione del servizio in due turni è frutto di una rinnovata disponibilità da parte dei dipendenti, che ringrazio: uno spirito collaborativo mai mancato in questo periodo, e che nelle ultime settimane ha portato l'attivazione efficace di modalità di servizio in tele lavoro e smart working. Attività di lavoro agile che hanno dato riscontri positivi queste settimane in termini di produttività, e che manterremo laddove le esigenze di servizio lo consentano".



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.