Bellaria aderisce alla dichiarazione di emergenza climatica

Il Gruppo Civico per l'ambiente esprime "grande soddisfazione" per l'approvazione unanime da parte del Consiglio Comunale di Bellaria Igea Marina della Dichiarazione di Emergenza Climatica. "Un documento che centinaia di altri enti pubblici si sono presi l'impegno di adottare per ridurre le emissioni e sensibilizzare i propri cittadini su temi ambientali e civici - commentano -. Confidiamo nelle azioni che il Sindaco e l'assessore all'ambiente hanno assicurato di portare avanti, ma proprio perché riteniamo l'ambiente una battaglia condivisa proseguiremo anche noi autonomamente negli obiettivi con i suggerimenti che abbiamo raccolto tra la gente e con la costante sensibilizzazione della cittadinanza. Presenteremo presto un Manifesto per l'Ambiente che possa essere un nostro contributo agli intenti che si sono enunciati".