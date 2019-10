Bellaria, apre lo sportello "Ricordi d'amare" a sostegno degli anziani

“Ricordi d’amare”, questo il nome del nuovo prezioso servizio attivato in settimana a Bellaria Igea Marina presso il centro “Alta Marea” di via Carducci: uno sportello di ascolto e sostegno promosso dall’Associazione Alzheimer Rimini ODV presieduta da Romersa Giorgio, rivolto alle persone che accusino un inizio di decadimento cognitivo.



Lo sportello sarà aperto tutti i martedì dalle 9 alle 12 nei locali del centro sociale: martedì scorso si è tenuta la prima mattinata di servizio, mentre martedì prossimo (8 ottobre) è in programma il secondo appuntamento con l’inaugurazione ufficiale del nuovo sportello. “Ricordi d’amare” vuole essere luogo di incontro e di orienta BeABellamento circa i problemi che affliggono la memoria, ma anche momento di socializzazione destinato tanto ai diretti interessati quanto ai loro famigliari: a loro disposizione, ogni martedì ci saranno due psicologhe, Donatella Venturi, referente del progetto, e la sua collaboratrice Laura Ghirarduzzi.

Il progetto nasce sulla scia di quelli già promossi e collaudati da Alzheimer Rimini e, come detto, troverà spazio in via Carducci, presso i locali del centro presieduto da Edda Magnani.

“Abbiamo risposto subito positivamente alla proposta dell’associazione, mobilitando i nostri Servizi Sociali per declinare su Bellaria Igea Marina un’iniziativa importante, simbolicamente avviata nella settimana che ha celebrato la Festa dei Nonni”, spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Flaviana Grillo, sottolineando che “il nuovo sportello traduce l’attenzione di questa amministrazione sul piano dei servizi alla persona, in cui rientrano le iniziative concrete di sostegno, vicinanza e inclusione rivolte alla terza età, pensiamo ad esempio alla realizzazione della Casa Residenza per Anziani che presto sarà ultimata a Bordonchio.”

Per informazioni: Servizio Anziani presso Comune di Bellaria Igea Marina - 0541.343782.