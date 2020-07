Bellaria cerca un esperto d'archivio per il laboratorio di documentazione sociale

E' in pubblicazione sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina un l'avviso pubblico per la selezione di un operatore tecnico per le attività di ordinamento dell’archivio del Laboratorio di documentazione e ricerca sociale, nonché di gestione del software di catalogazione ‘partecipata’ denominato “Album di Bellaria Igea Marina – Centro di documentazione multimediale sulla storia e la memoria della città”.



Nella sostanza, l’indagine di mercato è finalizzata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati. Il Laboratorio di documentazione e ricerca sociale è stato istituito dal Comune di Bellaria Igea Marina nel 1990 per creare un luogo di documentazione dell’identità, della memoria collettiva e dei modelli culturali, con particolare riferimento ai materiali di carattere biografico e alle fonti orali. L’archivio del Laboratorio comprende un corpus eterogeneo di documenti di valore storico testimoniale sulla memoria delle ultime generazioni e dei sui processi di trasformazione socioculturale, che hanno investito la comunità locale nell’ultimo secolo. I documenti sono stati reperiti dal Laboratorio nel corso degli anni '90 attraverso la produzione di ricerche sul campo, eventi culturali, donazioni e altro: ora un progetto ad hoc dell’Amministrazione Comunale intende ordinare, digitalizzare e rendere fruibile questo patrimonio prezioso della Città di Bellaria Igea Marina, accrescendone ulteriormente il valore.



L'avviso, che scadrà alle ore 13 di giovedì 16 luglio, è consultabile integralmente nella sezione “Bandi e Avvisi di Gara” del sito comunale.

