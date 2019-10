Bellaria, chiude per quattro giorni la stazione ecologica: le alternative

Da giovedì 31 ottobre a lunedì 4 novembre 2019 la stazione ecologica (centro di raccolta) di via Fornace a Bellaria-Igea Marina rimarrà chiusa per lavori di risistemazione interna. Le stazioni ecologiche alternative a disposizione dei cittadini di Bellaria Igea Marina si trovano a Rimini, in via Celli (Viserba)- orario: lunedì e mercoledì 8.30-14.15; martedì e giovedì 12.00-17.45; venerdì e sabato: 8.30-17.45; a Verucchio, via Nilde Iotti - orario: martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30-12.30; giovedì e sabato 14.00-18.30; a PoggiTorriana in via Mulino Peri - orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato 8.30-12.30; giovedì e sabato: 14.30-18.30;

Nei centri di raccolta di Hera è possibile conferire tutte le frazioni di rifiuto. Inoltre, per il ritiro a domicilio di ingombranti e verde (sfalci e potature da giardino) è sempre a disposizione il proprio servizio clienti 800.999.500 (numero verde gratuito da rete fissa e mobile, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) da contattare per concordare data e orario del servizio.