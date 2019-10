Commemorazione dei defunti e dei caduti: tutte le modifiche alla viabilità

In occasione delle ricorrenze del 2 e del 4 novembre, l'amministrazione comunale ricorderà tutti i defunti e i Caduti per la patria partecipando alle due funzioni religiose in programma sabato 2 novembre, quella delle 11 nella chiesa del cimitero di Bordonchio e quella delle 15 nella chiesa del cimitero di Bellaria Monte, nonché alla Santa Messa di domenica 3 novembre, alle 11.15 nella chiesa Sacro Cuore di Gesù di Bellaria Centro. Dopo ogni funzione, è prevista la formazione di un corteo commemorativo che raggiungerà i rispettivi monumenti dedicati ai Caduti, dove verrà deposta una corona di fiori.

Una rappresentanza della Giunta comunale sarà inoltre presente, lunedì 4 novembre, alle commemorazioni organizzate in piazza Cavour dalla Prefettura e dal Comune di Rimini a celebrazione dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.



Orari dei cimiteri e viabilità

Da venerdì 1° a domenica 3 novembre, i cimiteri di Bellaria e di Igea Marina apriranno straordinariamente alle 8 invece che alle 9, con orario continuato e consueta chiusura alle 17. Inoltre, prevedendo un notevole afflusso di veicoli e pedoni nelle rispettive aree e nelle vie più prossime, saranno istituite una serie di modifiche alla viabilità: senso unico di circolazione in via Giovanni XXIII da via Sant’Apollonia a via San Giuseppe, con direttrice di marcia da mare verso monte; senso unico con direttrice di marcia da Rimini verso Cesenatico, in via Sant’Apollonia da via San Mauro a via Giovanni XXIII; senso unico, con direttrice di marcia da Cesenatico verso Rimini, in via San Giuseppe da via Giovanni XXIII a via San Mauro; divieto di sosta su ambo i lati in via San Giuseppe, nel tratto da via San Mauro a 150 metri oltre la via Giovanni XXIII; divieto di sosta in viale Ennio, lato Rimini, da via Iotti a via La Malfa.

Inoltre, gli uffici comunali di piazza del Popolo, compreso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, resteranno chiusi venerdì 1° e sabato 2 novembre.