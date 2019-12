Bellaria, dal Ministero dodicimila euro per riqualificare due scuole

Un nuovo tassello si aggiunge al quadro di iniziative finalizzate alla riqualificazione, all’ammodernamento e all’efficientamento degli edifici pubblici di Bellaria Igea Mrina. Il Comune si è aggiudicato infatti un finanziamento ministeriale di complessivi 12mila euro, che copriranno quasi totalmente lo studio di fattibilità tecnico economica di due progetti: il consolidamento sismico del nido "Il Gabbiano" e la messa in sicurezza impiantistica del centro educativo di via Ferrarin.

In tempi recenti, l’Amministrazione ha annunciato ed in alcuni casi già realizzato, alcuni significativi interventi che vanno nella medesima direzione, con un’attenzione particolare proprio verso il patrimonio edilizio scolastico. Tra questi, quello che ha interessato le centrali termiche delle due scuole primarie “Pascoli” e “Manzi”: opera da 130.000 euro con cui sono state sostituite le vecchie caldaie, migliorando la salubrità degli ambienti, contenendo i costi e riducendo le emissioni di CO2. Degna di menzione anche l’opera ad ampio raggio condotta dall’Amministrazione in tema di illuminazione, con l’installazione di nuovi punti luce con tecnologia a led in luogo delle vecchie plafoniere, neon o lampade a incandescenza; interventi per oltre 110.000 euro che hanno interessato nell’ultimo periodo la scuola media “Alfredo Panzini”, la palestra della scuola primaria “Ferrarin”, la stessa scuola materna “Gabbiano”, il Palatenda di via Rossini e la residenza comunale di piazza del Popolo.