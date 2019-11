Bellaria, due giornate senza i servizi anagrafici per "trasloco" del database

Si svolgeranno nelle giornate di lunedì 18 e martedì 19 novembre le operazioni d’emigrazione dell’intero database anagrafico del Comune di Bellaria Igea Marina in quello dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR): questa operazione comporterà obbligatoriamente la sospensione, in suddette giornate, di tutti i servizi erogati dagli uffici demografici (anagrafe, stato civile ed elettorale).

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente rappresenta un passo essenziale nell’agenda digitale per rendere possibili successive innovazioni, poiché avere un database a livello nazionale permetterà al cittadino di non doversi più preoccupare di comunicare a ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza, semplificando e uniformando le procedure di variazione a livello nazionale.