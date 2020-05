Bellaria Film Festival, ancora pochi giorni per iscriversi alla manifestazione

Sono aperte le candidature alla 38esima edizione di 'Bellaria Film Festival', manifestazione dedicata al cinema documentario indipendente che si svolgerà dal 24 al 27 settembre a Bellaria-Igea Marina, in provincia di Rimini. Per iscriversi c'è tempo fino a lunedì 11 maggio.

Anche per il 2020 il concorso sarà diviso in due sezioni. La prima è 'Bei Doc', dedicata a "lavori di qualsiasi formato prodotti dopo l'1 gennaio 2019, con durata minima di 20 minuti e massima di 60 minuti (titoli inclusi)". La seconda, 'Bei Young Doc', è invece riservata a documentaristi under 30 al momento dell'iscrizione, e anche in questo caso il lavoro presentato deve avere una durata minima di 20 minuti e massima di 60 minuti (titoli inclusi). Per entrambe le sezioni possono partecipare film inediti, presentati in altri festival o distribuiti nelle sale cinematografiche, e il concorso "è aperto a cittadini italiani e stranieri appartenenti ai 27 Stati dell'Unione europea". I film candidati possono essere frutto di coproduzioni internazionali, anteprime mondiali, europee o nazionali, e i documentari in lingua straniera dovranno contenere sottotitoli in italiano.

Il bando e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.bellariafilmfestival.org