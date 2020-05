"Bellaria Igea Marina 2020’", un weekend tricolore in diretta social

Il weekend tricolore di Bellaria Igea Marina sarà la scintilla per accendere la stagione turistica 2020, nel mondo social. Domenica duemila e venti magliette saranno distribuite sulle spiagge della città, per realizzare il video promozionale ‘Bellaria Igea Marina 2020’, con la partecipazione di Mirko Casadei e alcuni componenti della sua Orchestra. Tutti gli eventi saranno in diretta Facebook e partiranno la sera di lunedì 1 giugno alle ore 21,30, con uno Show Visual, fatto di immagini trasmesse in diretta dal Porto canale che per l’occasione durante le riprese, sarà interdetto al passaggio pedonale, per esigenze di ripresa e per evitare gli assembramenti, nel rispetto delle direttive anti covid.

Il 2 giugno sempre in diretta Facebook, partirà l’ alba musicale alle ore 5,30 con il Pianista e voce Davide Marani, le riprese rimarranno on-line regalando così l’emozione dello spettacolo del sole sorgente sul mare, anche ai più dormiglioni o che non è così mattiniero. Il pomeriggio della Festa della Repubblica, alle ore 16 verrà trasmesso in prima visione il video girato il 31 maggio con le duemila e venti persone, a suggello di un’estate forse lontana ma che Bellaria Igea Marina, con tutta la sua forza, con tutta la sua positività e con tutta l’energia, vuole accendere.