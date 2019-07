Il centro di riabilitazione Luce sul mare festeggia 39 anni

Luce sul Mare, il Centro di riabilitazione privato accreditato di Bellaria- Igea Marina, ha festeggiato sulla magnifica terrazza Vighi, affacciata sul mare, il suo 39° compleanno alla presenza dei suoi ospiti, del proprio personale, dei tantissimi soci vecchi e nuovi, con la presenza delle autorità locali, a cominciare dal neo-eletto sindaco Filippo Giorgetti, del comandante della stazione dei Carabinieri di Bellaria Luogotenente Antonio Amato e delle rappresentanze del mondo cooperativo. Un piacevole momento di festa, dove si è celebrata con gioia e tantissimo coinvolgimento emotivo, la storia di questa importante realtà sociale cooperativa che già dagli anni ottanta, grazie ad un percorso di crescita continuo professionale e umano, fornisce servizi riabilitativi ed educativi di eccellenza, sia a livello locale che nazionale.

Nel corso della serata, oltre all’esibizione dei “Rumors”, il gruppo musicale di Luce sul Mare, all’intrattenimento del fantastico duo Fabio e Andrea, alle barzellette del cantastorie riminese Nevio Bedin, è stata consegnata all’Arch. Armando Valentini, visibilmente commosso, una targa ricordo in memoria di Adele Maioli, moglie e Presidente dell’Associazione di Volontariato Avulss di Bellaria Igea Marina San Mauro Mare, purtroppo scomparsa a Gennaio, ricordando con enfasi la sua trentennale vicinanza a Luce sul Mare, ai ragazzi ricoverati, in un momento di grande intensità emotiva.

Il presidente Massimo Marchini ha ricordato e ringraziato ancora una volta quegli intrepidi, audaci, 38 soci fondatori che un lontano venerdì estivo di ben 39 anni fa decisero, investendo risorse personali e lavoro, di credere in quel progetto, di sfidare la sorte e impedire di fatto la chiusura della struttura, pur a fronte di difficili condizioni economiche, rilevando la gestione della società dalla vecchia proprietà privata e, con coraggio ma anche tanto ottimismo, partire per quella che è poi divenuta una bellissima avventura. Oggi Luce sul Mare è oramai una consolidata realtà riabilitativa, sanitaria, ospedaliera e sociale, riconosciuta ed apprezzata per serietà e competenza, che opera in primis sul territorio riminese, che accoglie oltre 800 pazienti ogni anno proventi da ogni regione d’Italia, che da lavoro continuativo a circa 300 persone residenti per lo più nel proprio territorio di riferimento, di cui 120 sono anche soci-lavoratori della Cooperativa.

Offre una vasta gamma di servizi innovativi, sia in ambito riabilitativo che educativo, in particolare a favore del mondo della disabilità, con centri ambulatoriali all’avanguardia, come il Poliambulatorio Malatesta a Rimini, o come il Reparto di Riabilitazione Intensiva e Neuro-riabilitazione, presente all’interno dell’O.C. Franchini di Santarcangelo, investendo continuamente in nuove tecnologie, nella qualificazione delle strutture, nella costante crescita professionale, cercando di mantenere comunque le proprie caratteristiche identitarie, fatte di attenzione alla cura e di umanizzazione dei servizi.