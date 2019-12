"Il mercato blocca l'accesso alle ambulanze", gli operatori del 118 esasperati

Dopo il caso della auto in sosta selvaggia, che hanno impedito a un'ambulanza del 118 di accorrere tempestivamente su un malore, spuntano nuovi problemi al punto di primo intervento di Bellaria dove, questa volta, sono le bancarelle del mercato a causare nuovi disagi. "Puntualmente - spiegano gli operatori di Romagna Soccorso - ogni mercoledì si presenta la stessa scena con banchi, biciclette parcheggiate dappertutto, auto in sosta più o meno selvaggia e pedoni in mezzo alla strada. Per entrare e uscire con l'ambulanza siamo costretti a fare dei veri e propri slalom e, a volte, anche con la sirena accesa non si sposta nessuno". Scene a cavallo tra l'inciviltà e la maleducazione vera e propria che, tra le altre cose, è stata più volte segnalata al Comune ma che ancora non ha trovato una soluzione. Un'ambulanza in emergenza, infatti, è una cosa seria. Per chi è colpito da malore o coinvolto in un incidente stradale anche pochi secondi possono rappresentare la differenza tra la vita e la morte. Soccorsi tempestivi, grazie all'impegno del personale del 118, che poi magari vengono vanificati da situazioni paradossali come queste.