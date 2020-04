Bellaria, negli uffici comunali 28 nuovi schermi protettivi e distribuite 250 mascherine ai dipendenti

A Bellaria Igea Marina, mentre continua l’attività della macchina amministrativa, anche attraverso modalità di “lavoro agile” condotto da casa, ogni dipendente comunale sta ricevendo in questi giorni due mascherine lavabili, certificate in base agli ultimi decreti in materia; 250 i pezzi distribuiti al personale, tutti frutto di generose donazioni private.



Con risorse comunali, si è invece proceduto all’acquisto di ulteriori ventotto schermi protettivi in plexiglass, che si aggiungono ai cinque già installati all’Urp, all’ufficio anagrafe, all’ufficio servizi cimiteriali e allo stato civile, ed alle tre protezioni donate da privati collocate al Comando di Polizia Locale. I nuovi schermi protettivi saranno installati presso gli uffici maggiormente esposti al contatto col pubblico. Una serie di provvedimenti che intendono creare le condizioni lavorative più idonee in vista della prossima e progressiva riapertura al pubblico, e che seguono altre misure adottate di recente per i locali di piazza del Popolo: su tutte, gli interventi di sanificazione straordinaria avvenuti a più riprese e a cadenza settimanale. Interventi che hanno interessato ciclicamente anche il parco mezzi comunale e la stessa sede della Polizia Locale in via Leonardo da Vinci.

