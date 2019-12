Nuova segnaletica in via Caduti per la libertà contro la sosta selvaggia

Completati nei giorni scorsi a Bellaria i lavori per la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale lungo via Caduti per la Libertà, strada interessata recentemente da nuova asfaltatura. Con l’intervento è stata realizzata anche una nuova segnaletica orizzontale in prossimità del pronto soccorso, zona che è stata teatro negli ultimi tempi di negativi episodi di sosta indisciplinata, al punto, in uno dei recenti casi di cronaca, di ostacolare l’uscita di un’ambulanza.

"La nuova segnaletica orizzontale ribadisce quanto già viene indicato da quella verticale, con l’intenzione di scongiurare nuovi, spiacevoli episodi di ‘sosta selvaggia’ davanti a un luogo così importante - spiega l'assessore alla Polizia Municipale Cristiano Mauri - Già abbiamo intensificato i controlli durante i giorni di mercato, ma ci auguriamo che, anche grazie a una segnaletica ulteriormente chiara, siano la civiltà ed il buon senso dei nostri cittadini a evitare nuovi interventi e contravvenzioni".