Bellaria, nuovi mezzi ed equipaggiamenti per la Polizia Municipale

L’Amministrazione Comunale ha stanziato circa 49.000 euro destinati al potenziamento dell’equipaggiamento e del parco mezzi del Corpo di Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina.



“Con questo fondo”, spiega l’Assessore alla Sicurezza Cristiano Mauri, “è stato anzitutto acquistato un Fiat Doblò, ritirato in settimana e già pronto ad entrare in servizio, attrezzato per attività antinfortunistica e quindi dotato degli strumenti utili per i rilievi in caso di sinistri stradali. A questo veicolo, che va a sostituire analogo mezzo ormai obsoleto, si aggiunge l’acquisto di nuove bombolette con spray al peperoncino da mettere a disposizione degli agenti, nuove ricetrasmittenti e uno speciale scudo imbottito necessario in caso di trattamento sanitario obbligatorio, la cui struttura”, spiega l’Assessore, “protegge l’agente e tutela l’incolumità della persona oggetto di intervento.”



Già in programma, oltre che l’opportuna formazione degli agenti sull’utilizzo dei nuovi equipaggiamenti, anche l’acquisizione di un ulteriore mezzo stradale che “manderà in pensione” tre delle vecchie automobili della Polizia Municipale: un veicolo che si aggiunge al nuovo Doblò, ma anche al suv SsangYong Tivoli acquistato dal Comune di Bellaria Igea Marina nel 2018, grazie ai fondi erogati agli enti locali dal Ministero dell’Interno con il Progetto “Spiagge Sicure”.



“I nuovi mezzi e le nuove attrezzature”, annuncia infine Mauri, “si uniscono al già programmato bando per l’assunzione di sette nuove unità, con le quali intendiamo rinforzare ulteriormente la pianta organica del Comando di via Leonardo a Vinci.”