Nutrie e zanzare nel mirino, il report dell'unità cinofila Kronos, tra prevenzione e multe

L'unità Cinofila del gruppo volontari Accademia Kronos ha comunicato al Comune di Bellaria Igea Marina il report delle attività svolte nel costo del primo semestre. In virtù della convenzione esistente, sono state effettuate dalle pattuglie per la prevenzione, vigilanza zoofilia ambientale, monitoraggio e cattura delle specie nutrie, distribuzione larvicida zanzara tigre, assistenza alla Polizia Municipale in occasione di sagre e manifestazioni sportive sul territorio comunale di Bellaria Igea Marina. In questo periodo oltre ad aver divulgato nei confronti dell'opinione pubblica la prevenzione, la sensibilizzazione e l'informazione ambientale, sono stati elevati nei confronti dei trasgressori, i verbali di euro 104 cadauno, in violazione al regolamento Regionale Atersir, presso le isole ecologiche nelle località e zone particolarmente degradate.

L'Assessore all'ambiente Adele Ceccarelli: "Sono soddisfatta della complessiva opera svolta, e ringrazio l'associazione, trattasi di un aiuto serio e concreto che viene svolto con impegno e continuità, occorre perseverare nel monitoraggio delle isole ecologiche, della nostra città, intervenendo in maniera rigorosa e ferma nei confronti dei trasgressori individuati, anche con l'utilizzo di cinetrappole". "Troppo spesso ricevo segnalazioni in merito allo spargimento irragionevole dei rifiuti indifferenziati, collocati all'interno dei cassonetti destinati al materiale riciclabile quale carta o plastica oppure collocati nella prossimità del casettone". "Tutti noi siamo chiamati a svolgere la nostra parte di buon esempio e di rispetto al decoro per la città, lo sforzo dell'amministrazione comunale è costante e per venire incontro alle esigenze reputate migliori dal punto di vista del decoro ambientale e più congeniali ai cittadini e al nostro territorio, infatti ulteriori aree di Bellaria Igea Marina, confluiranno nel mese di novembre nel sistema raccolta differenziata porta a porta, sostituendo il sitema di raccolta a calotta e non mancheranno gli incontri e informativi nelle aree interessate".