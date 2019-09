Pericolo allagamenti, attivati i sistemi di rilevamento vicino ai sottopassi più a rischio

A Bellaria è stato ultimato il nuovo sistema di rilevamento in prossimità dei sottopassi di via Pertini, via Italico, via del Bragozzo e via Uso, che va a integrare i già presenti sistemi di smaltimento dell’acqua residua al fine di aumentarne la sicurezza in caso di piogge abbondanti.

“Con questo obiettivo, presso i sottopassi stradali sono state installate nuove apparecchiature di rilevamento”, spiega l’Assessore alla Mobilità Bruno Galli. “In caso di allagamento, una segnaletica luminosa posizionata in entrambi i sensi di ingresso indicherà lo stato di accertato allarme del sottopasso affinchè nessuno lo percorra ed in contemporanea il sistema allerterà il personale tecnico predisposto. Una volta che gli impianti di pompaggio avranno smaltito l’accumulo d’acqua, la segnaletica si spegnerà.”

Con la messa in funzione dell’apparecchiatura di rilevamento, viene istituita in questi giorni anche una nuova segnaletica verticale di “Pericolo per allagamenti – Divieto di transito con lanterna semaforica attivata”, in corrispondenza dei sottopassi interessati; l’apposita ordinanza è consultabile integralmente sul sito del Comune.