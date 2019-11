Bellaria piange il suo primo sindaco Nino Vasini: "E' stato protagonista dell'indipendenza comunale nel '56"

Con un commento di cordoglio il Comune di Bellaria Igea Marina esprime il suo dolore per la scomparsa di Nino Vasini, primo sindaco della cittadina e "protagonista dell'indipendenza comunale raggiunta nel 1956". Vasini si è spento all'età di 94 anni. Oltre alla moglie, Vasini lascia due figlie e i nipoti. I funerali vengono officiati martedì in forma privata

A esprimere le condoglianze è anche il Pd Bellaria: "Con Nino Vasini se ne va un importante pezzo di storia della nostra comunità locale. Attivo protagonista della conquista dell’autonomia dal Comune di Rimini, è diventato il primo Sindaco di Bellaria Igea Marina nel 1956. Segretario del PCI negli anni 60/70, Nino è sempre stato presente con un forte spirito di attaccamento e condivisione degli ideali e dei progetti portati avanti dal suo partito, attraverso il percorso politico che ha visto la nascita del PDS, del DS ed infine del Partito Democratico. Fino a quando le sue forze gliel’o hanno consentito, Nino ha partecipato alle riunioni interne, ai confronti pubblici, alle manifestazioni di piazza, al presidi nei gazebo ed in ogni luogo dove si potevano approfondire temi di politica locale e non solo. Lo ricordiamo per la lunga storia politica che ha contribuito a far crescere e per l’insegnamento che la sua dedizione può dare alle nuove generazioni. Alla moglie e alle figlie va la più sincera manifestazione d’affetto e di cordoglio".