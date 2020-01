Il Premio Panzini torna al Palacongressi e dice addio agli inviti cartacei per una scelta green

Venerdì 21 febbraio sarà il giorno in cui la città conoscerà il volto del Premio Panzini 2020: appuntamento fissato per le ore 20.45 al Palacongressi, con la cerimonia ufficiale di consegna a quella cittadina o quel cittadino che, più di ogni altro, abbia dato lustro a Bellaria Igea Marina.



“Il Premio Panzini si è consolidato in questi anni come una bella tradizione, in cui la città si riconosce e si sente legata”, spiega il Sindaco Filippo Giorgetti. “Condividendone lo spirito, abbiamo voluto dare continuità alla manifestazione, riducendo il numero complessivo di soggetti premiati, con la volontà di aumentare peso e prestigio dei riconoscimenti previsti. Questo Premio Panzini 2020 prevederà infatti”, precisa il Sindaco, “un premio principale a cui si affiancheranno tre singoli riconoscimenti per altrettante specifiche categorie, che saranno svelate durante la serata. Non mancheranno le sorprese ma certamente”, anticipa il Primo cittadino, “siamo al lavoro perchè la serata di gala del Premio Panzini sia sempre più connotata da spessore artistico e culturale.”

La manifestazione è nata nel 2013 e da allora ha visto meritatamente premiati con il riconoscimento principale il soprano Gladys Nadia Rossi, lo storico fondatore dell’azienda Bimare Michelangelo “Lallo” Petrucci, la missionaria Sara Foschi, l’ex direttore di Iccrea Holding Roberto Mazzotti, Maurizio Salvi, luminare di chirurgia toracica, il cardiologo e fondatore di Pubblica Assistenza Croce Blu Daniele Grosseto, ed infine Gabriele Procucci, Colonnello della Guardia di Finanza che si è aggiudicato il Premio Panzini nel febbraio 2019.

"Anticipo che i nostri concittadini non riceveranno, come da tradizione, una lettera di invito nella propria buca della posta. Credo che tutti comprenderanno una piccola grande scelta “green”, in linea con le tante già compiute da questa Amministrazione sul fronte ambientale: non da ultimo, l’approvazione da parte della Giunta della relazione di attuazione del PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, avvenuta questa settimana. Un scelta che farà risparmiare tanta carta, ma che certamente non esclude l’auspicio di vedere i nostri concittadini numerosi il prossimo 21 febbraio: anche per questo la serata di gala torna in una grande location come il Palacongressi, adatto a contenere un momento di partecipazione, condivisione e prestigio che appartiene a tutta Bellaria Igea Marina".