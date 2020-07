Cancellate le esibizioni delle Frecce Tricolori sulla Riviera: "Scelta dolorosa"

L’Amministrazione Comunale rende nota la cancellazione in via definitiva dell'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale inizialmente programmata per il prossimo 26 luglio a Bellaria Igea Marina. “Diamo questo annuncio con sincero rammarico, anche sulla scorta del confronto avuto con l'Aeroclub di Ancona, organizzatore dell'evento, e con il Direttore di Manifestazione, Col. Moretti”, spiegano in una dichiarazione congiunta il Sindaco Filippo Giorgetti e l’Assessore al Turismo Bruno Galli. “Si tratta pertanto di una decisione condivisa”, sottolineano, “e determinata dal perdurare delle norme di sicurezza anti Covid: il formale stato di emergenza fino al 31 luglio impone la necessità di contenere il più possibile gli assembramenti e ci ha indotto a una scelta di buon senso per la tutela dei nostri cittadini e dei nostri ospiti. Inoltre”, aggiungono, “visto il permanere di suddette misure, abbiamo ritenuto doveroso sottrarre lo stimatissimo reparto della Pattuglia Acrobatica Nazionale da possibili polemiche, per un evento che certamente avrebbe avuto notevole richiamo di pubblico e afflusso di appassionati. Ci siamo impegnati molto per trovare soluzioni percorribili e ringraziamo chi si è speso a tal scopo anche negli ultimi giorni, pur nella consapevolezza che un annullamento dello show delle Frecce Tricolori fosse tutt’altro che improbabile. Ma questa è ad oggi la decisione più saggia. Nella giornata di ieri è stata comunicata a tutti gli enti coinvolti: ringraziamo anche loro, e siamo grati in particolare alla Prefettura per l’azione di coordinamento svolta in queste settimane.”



Dispiacere, quello espresso da Sindaco e Vice Sindaco, a cui si aggiunge la voglia di guardare avanti, consegnando a Bellaria Igea Marina quei momenti di intrattenimento e quegli eventi che la città ed il suo tessuto turistico meritano. “A partire proprio dal 26 luglio. Abbiamo infatti manifestato agli altri partner dell’evento, in primis alle istituzioni coinvolte, la volontà di confermare questa giornata di festa, rendendola un grande omaggio a chi quotidianamente si impegna per la sicurezza della nostra comunità: una domenica”, sottolineano, “per i nostri turisti, per le nostre famiglie e per i più piccoli, per celebrare con spirito di riconoscenza i Reparti Militari, le Forze dell'Ordine, le donne e gli uomini in divisa che operano sul territorio provinciale.”



Tornando alla Pattuglia Acrobatica Nazionale, orgoglio ed eccellenza italiana nel mondo con cui la Città di Bellaria Igea Marina può vantare un rapporto speciale, da Giorgetti e Galli la promessa che “si tratta di un doloroso ma inevitabile arrivederci. Bellaria Igea Marina sarà pronta ad accogliere a braccia aperte le Frecce Tricolori non appena vi saranno le condizioni per farlo: con il calore”, concludono, “e l’affetto di sempre.”

L’Aero Club “E. Fogola” di Ancona ha annunciato oggi al Comune di Rimini la cancellazione della manifestazione aerea delle Frecce Tricolore a Rimini. “In considerazione del perdurare delle norme di sicurezza legate al Covid 19 – scrive il presidente dell’Aero Club di Ancora, Massimo Bugianesi, in una nota indirizzata al Sindaco di Rimini - e tenendo conto della Direttiva dell’Aeroclub d’Italia del 07/04/2020 che concede agli organizzatori dell’evento 60 giorni prima dello svolgimento dell’evento per confermare, qualora ci fossero le condizioni, o di annullare qualora, come in questo caso, le condizioni per la realizzazione della manifestazione medesima non ci fossero, l’Aero Club di Ancona si è visto obbligato, con molto rammarico, a prendere la sgradevole decisione di procedere all’annullamento della manifestazione programmata sul litorale di Rimini per la data del 23 agosto 2020”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Si tratta di un arrivederci condiviso – commenta il Sindaco Andrea Gnassi - ad un evento di portata mondiale che Rimini tornerà ad ospitare appena le condizioni lo renderanno possibile. Voglio ringraziare le forze armate e tutti coloro i quali si sono adoperati fino alla fine per cercare di organizzare questo straordinario evento”.