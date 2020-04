Bellaria si prepara alla Fase 2 con la manutenzione del verde e la lotta alla zanzara tigre

Nonostante l'emergenza e nel rispetto delle misure in atto, non si fermano gli interventi di manutenzione ordinaria del verde e dei parchi pubblici, svolti da Anthea nel contesto degli accordi con il Comune di Bellaria Igea Marina. Interventi che, in questo momento, si concentrano sulle porzioni di verde ai bordi delle strade e sugli arredi delle rotatorie, per proseguire proprio nei parchi; tenuto conto inoltre del diserbo dei camminamenti già avvenuto al parco del Gelso, lo sfalcio dell'erba realizzato nelle aiuole dell'Isola dei Platani e la generale opera di potatura delle piante completata tra gennaio e metà marzo. Una manutenzione che, nonostante la sospensione delle lezioni, non ha trascurato neppure verde e aree esterne dei plessi scolastici.



Sempre sul fronte ambientale, il Comune di Bellaria Igea Marina accoglie positivamente e segnala la ripresa del servizio di ritiro a domicilio per i rifiuti ingombranti, annunciata da Hera per lunedì 27 aprile; un'attività a cui si aggiungerà, lunedì 4 maggio, anche la riapertura del centro di raccolta di Hera a Bellaria Igea Marina, che sarà a disposizione del pubblico nei canonici orari: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30, martedì e sabato apertura pomeridiana dalle 14.30 alle 18.30 e chiusura nella giornata del mercoledì.



Si ricorda infine che, presso la Farmacia Olivi (viale Paolo Guidi) e la Farmacia Comunale (via Baldini) comincerà la prossima settimana la distribuzione gratuita dei larvicidi, preziosi sin da ora per contenere la proliferazione della zanzara tigre. Distribuzione che da fine maggio avverrà anche presso il mercato settimanale di Bellaria del mercoledì.



