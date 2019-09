Bellaria, una "squadra" formata da 25 persone: il premio turisti fedeli alla grande famiglia tedesca Soier

Da quarant'anni fedeli ospiti villeggianti presso l'Hotel Bristol di Bellaria, i coniugi Soier dalla Germania, domenica questi turisti sono stati festeggiati dalla direzione. Una famiglia di 25 persone che ogni anno non rinunciano alle ferie sulla riviera romagnola. I coniugi, grati alla direzione per l'evento e per la targa, hanno dichiarato la ferma volontà di voler mantenere la frequenza annuale presso la struttura alberghiera: "Apprezziamo l'accoglienza che la famiglia Vasini sa dedicare a tutti gli ospiti, come sempre noi ci troviamo con tutta la famiglia i nostri quattro figli con i rispettivi coniugi coniugi e gli undici nipoti, festeggiamo l'unità familiare in questo meraviglioso Hotel e ogni anno tornare a Bellaria è d'obbligo".

Le felicitazioni alla numerosissima famiglia nostra ospite presso uno degli eccellenti hotel della città Hotel Bristol, per questi quarant'anni di fedeltà alla Città di Bellaria Igea Marina, sono state portate dall’Assessore Adele Ceccarelli la quale ha consegnato in vece del Sindaco, la Pergamena del Comune di Bellaria Igea Marina da lui sottoscritta.