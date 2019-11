Bellaria unita per dire "no" alla violenza sulle donne

Lunedì mattina, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, da un’iniziativa congiunta di Lions Club Rubicone e Amministrazione Comunale, si è svolta l’inaugurazione di una panchina rimessa a nuovo e simbolicamente tinta di rosso, che è stata collocata in p.le Santa Margherita: ben visibile la scritta “Donna… impara ad amarti. Insegna ad amare…”. Presenti nell’occasione il Sindaco Filippo Giorgetti, una rappresentanza della giunta e Cristina Zanotti, Presidente del Consiglio Comunale con delega alle Pari opportunità che anche nella giornata di sabato ha rappresentato il Comune di Bellaria Igea Marina alla camminata organizzata a Rimini contro ogni violenza di genere.



L’appuntamento clou delle celebrazioni è previsto questa sera alle 21.00, quando al Teatro Astra andrà in scena lo spettacolo a ingresso libero “La Donna Sapiens Sapiens. L’ultimo gradino dell’evoluzione”. Frutto della collaborazione tra Amministrazione Comunale, Lions Club Rubicone e Dreamcatcher aps, con il contributo del Teatro della rosa e la partecipazione delle attrici de “La Macchina del tempo”, la serata vuole essere un grande omaggio alla figura della donna, che sarà posta al centro dell’attenzione attraverso la voce del soprano Gladys Rossi e le note della pianista Giulia Gori, accompagnate dalle voci recitanti di Tamara Cantelli e Gianfranco Gori. Uno spettacolo in cui non mancherà il ricordo di esempi di eccellenza, di ingegno e di capacità femminile in campo artistico, figurativo, musicale e fotografico: da Saffo a Alda Merini, fino a Frida Kahlo. Sempre questa sera, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne sarà celebrata dall’Amministrazione Comunale anche illuminando simbolicamente di rosa le rotatorie di Bellaria Igea Marina.